Dal Governo via libera al decreto Semplificazioni e al Programma nazionale di riforma. Meno burocrazia, più digitalizzazione e spazio alla green economy (Di martedì 7 luglio 2020) La scorsa notte il Consiglio dei ministri, dopo un confronto durato sei ore, ha dato il via libera “salvo intese” al decreto semplificazione e al Programma nazionale di riforma. Nel primo caso, ha riferito la presidenza del Consiglio dopo la riunione, il testo costituisce “un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa”. Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali: Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; Semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale; Semplificazioni in materia di ... Leggi su lanotiziagiornale

