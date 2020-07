Asia Argento: «Ero sul punto di vendere la casa… Devo ringraziare Barbara D’Urso» (Di martedì 7 luglio 2020) A cuore aperto in un’intervista rilasciata a ‘Il Fatto Quotidiano’, rilanciata da vari siti online come ‘Today’ e ‘Leggo’, Asia Argento, ha parlato dei problemi economici a cui ha dovuto far fronte negli ultimi anni e che l’hanno portata ad un passo dal vendere la sua casa a Roma. Tutto è iniziato due anni fa con l’esclusione dalla giuria di “X Factor”, in seguito alle accuse di violenza sessuale da parte dell’attore Jimmy Bennett (all’epoca del presunto stupro minorenne), che lei ha sempre negato. L’attrice non si è data per vinta, si è rimboccata le maniche ed è riuscita ad emergere anche grazie all’aiuto della conduttrice Barbara D’Urso, che l’ha chiamata spesso nei panni di ospite e opinionista nelle sue trasmissioni tv su Canale 5. leggi anche ... Leggi su urbanpost

mareupiper_17 : RT @FillConte: Asia Argento e il suo Antonio Grimaldi: Fashion Movie AELEKTRA - FillConte : l'ispirazione è il mito di elettra: Anna Lou clone di mamma Asia Argento per la couture di Antonio Grimaldi - FillConte : Asia Argento e il suo Antonio Grimaldi: Fashion Movie AELEKTRA - infoitcultura : Asia Argento: Barbara d’Urso mi ha salvata - zazoomblog : Asia Argento: “Ho pensato di vendere la casa. Mi ha aiutato Barbara D’Urso” - #Argento: #pensato #vendere #casa. -

Ultime Notizie dalla rete : Asia Argento Asia Argento e il suo Antonio Grimaldi: Fashion Movie AELEKTRA per l’alta moda parigina Cinematographe.it - FilmIsNow Madonna in topless su Instagram: «Ognuno ha una stampella»

L’intimo nero Tanti i commetti e i cuoricini raccolti dall'immagine. Il commento di Asia Argento è emblematico quasi quanto la didascalia di Madonna: «Tutto quello che tocco diventa una stampella» ...

Asia Argento confessa: "Salva grazie a Barbara D’Urso, ho pensato di vendere casa"

Gli ultimi anni non sono stati per niente facili per Asia Argento. Dopo essere stata travolta dal caso Jimmy Bennett, l'attore che l’ha accusata di molestie sessuali, ha perso il posto di giudice a "X ...

L’intimo nero Tanti i commetti e i cuoricini raccolti dall'immagine. Il commento di Asia Argento è emblematico quasi quanto la didascalia di Madonna: «Tutto quello che tocco diventa una stampella» ...Gli ultimi anni non sono stati per niente facili per Asia Argento. Dopo essere stata travolta dal caso Jimmy Bennett, l'attore che l’ha accusata di molestie sessuali, ha perso il posto di giudice a "X ...