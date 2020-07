Ufficializzata la Xiaomi Mi Band 4C, completamente diversa da Mi Band 5 (Di lunedì 6 luglio 2020) Avevamo pensato alla Xiaomi Mi Band 4C come ad un certo tipo di wereable, ma adesso ci rendiamo conto di esserci sbagliati. In queste ore il braccialetto intelligente è stato annunciato in Malesia: il dispositivo ha tutta l'aria di presentarsi come una sorta di re-brand della Redmi Band. La Xiaomi Mi Band 4C vanta un cinturino in silicone ed include uno schermo TFT da 1.08 pollici con luminosità pari a 200 nit. Come riportato da 'androidheadlines.com', la smart-Band è capace di un'autonomia capace di estendersi nel tempo fino a 14 giorni con un solo ciclo di ricarica grazie all'unità energetica inclusa da 130mAh. Tra le modalità sportive che il braccialetto intelligente è in grado di tracciare ci sono la corsa all'aria aperta, la passeggiata veloce, il tapis roulant e la bicicletta. Non si dovrà nemmeno temere di bagnarsi con indosso ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Ufficializzata Xiaomi Xiaomi Mi Smart Band 5: svelato il prezzo europeo (e dunque anche italiano)! Hardware Upgrade Ufficializzata la Xiaomi Mi Band 4C, completamente diversa da Mi Band 5

Avevamo pensato alla Xiaomi Mi Band 4C come ad un certo tipo di wereable, ma adesso ci rendiamo conto di esserci sbagliati. In queste ore il braccialetto intelligente è stato annunciato in Malesia: il ...

Xiaomi Mi Band 5: novità sul prezzo

C'è una grande attesa per l'arrivo della nuova Xiaomi Mi Band 5, la nuova smart band dell'azienda cinese che dovrebbe arrivare sul mercato europeo a metà luglio. Ormai tutti i vari dettagli, dimension ...

Avevamo pensato alla Xiaomi Mi Band 4C come ad un certo tipo di wereable, ma adesso ci rendiamo conto di esserci sbagliati. In queste ore il braccialetto intelligente è stato annunciato in Malesia: il ...C'è una grande attesa per l'arrivo della nuova Xiaomi Mi Band 5, la nuova smart band dell'azienda cinese che dovrebbe arrivare sul mercato europeo a metà luglio. Ormai tutti i vari dettagli, dimension ...