Palinsesti RAI: programmazione Luglio 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) Il palinsesto delle tre reti Rai 'va a riposo'. La stagione estiva mette in ferie le trasmissioni che per lungo tempo (in certi casi anche lunghissimo) hanno tenuto compagnia al pubblico, soprattutto nel difficile periodo legato all'emergenza Coronavirus informando e intrattenendo. Un po' come si sta facendo pure ora, ma con altri conduttori per le versioni estive di trasmissioni come Unomattina e La vita in diretta iniziate lo scorso 29 giugno.Scopriamo man mano quali sono le conferme e le novità per le tre reti generaliste in prime time avvertendo che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).Palinsesti RAI: programmazione Luglio 2020 pubblicato su TVBlog.it 06 Luglio 2020 14:49. Leggi su blogo

AndreaAAmato : Nuovi tagli in Rai anche in previsione dei nuovi palinsesti #rai @Raiofficialnews - tvzoomitalia : Nuovi tagli in Rai anche in previsione dei nuovi palinsesti #rai @Raiofficialnews - ComunicareDigit : @tvzoomitalia Nuovi tagli in Rai anche in previsione dei nuovi palinsesti - cheTVfa : VARIAZIONI DI PALINSESTO ?? CANALE 5 - Lunedì 6 luglio salta il film #Interstellar e va in onda #Baaria RAI 3 - Lu… - CIAfra73 : RT @enrick81: @famigliasimpson @misterf_tweets @tw_fyvry @Tvottiano @napoliforever89 @CIAfra73 @Federic01996 @MasterAb88 @jimbonetti61 @Tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Palinsesti RAI Palinsesti RAI: programmazione Luglio 2020 TVBlog.it Un posto al sole riprende: ecco quando ricomincia l’amata soap opera di Rai 3

Un posto al sole riprende. Dopo 100 giorni di fermo, a causa dello stop generalizzato per il Coronavirus, la popolare soap opera di Rai 3 torna in tv con i nuovi episodi girati e ambientati a Napoli, ...

Ennio Morricone, il ricordo in tv e in radio: tutti i programmi

Ennio Morricone, il ricordo in tv e in radio. E’ morto oggi Ennio Morricone, il grande compositore musicale. Il premio Oscar. è morto nella notte in una clinica romana a seguito di una caduta che gli ...

Un posto al sole riprende. Dopo 100 giorni di fermo, a causa dello stop generalizzato per il Coronavirus, la popolare soap opera di Rai 3 torna in tv con i nuovi episodi girati e ambientati a Napoli, ...Ennio Morricone, il ricordo in tv e in radio. E’ morto oggi Ennio Morricone, il grande compositore musicale. Il premio Oscar. è morto nella notte in una clinica romana a seguito di una caduta che gli ...