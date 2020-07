L’Europa ha un problema con il suo appalto con Microsoft (Di lunedì 6 luglio 2020) (Photo by Jeenah Moon/Getty Images)Il Garante europeo per il trattamento dei dati (Edps) ha pubblicato un report contenente alcune valutazioni riguardanti gli accordi siglati dalle istituzioni dell’Unione europea e Microsoft. Ne è emerso che in base ai termini dell’intesa – scaduta nel 2018 – il colosso dell’informatica ha acquisito 46mila record di dati personali, appartenenti a legali, finanziari, politici e commerciali che operano nelle principali sedi istituzionali, e potrebbe utilizzarli, nei tempi e nelle modalità che decide, anche in aperta contrapposizione con le leggi sulla privacy. La Ue non può controllare la circolazione dei dati se questi vengono detenuti e conservati fuori dal confine europeo. Secondo l’autorità se ci dovessero essere un “trasferimento internazionale di dati, il rischio ... Leggi su wired

leonixyz : @paolacastaldoo @stonguaiata @GiuseppeConteIT @AmbasciataUSA No! Quello della malavita é un'altro problema del sud,… - furioso_george : @Guidorizzi82 @Mikyerry @TolliVincenzo all'altezza di altre squadre che hanno posto come obiettivo lo scudetto, o d… - a_piedi_nudi : RT @maurizio_bufi: “Uno stridore assordante, che fa da rumore di fondo alle convulsioni della politica italiana” l’incipit del bell’articol… - dearsymphonia : @Cinnamontomofo Con le bioplastiche l'Europa ha solo 'recentemente' iniziato a finanziare progetti che vogliono arr… - Annamar35486740 : RT @EttoreTreglia: @lnaty_l @jack40654332 C'è un problema di fondo amica mia, Noi siamo per l'uscita dall'euro e dall'Europa, lega, fratell… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa problema Dalla Zuanna: “Aiuti alle famiglie, serve l’assegno universale” La Repubblica