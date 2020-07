Inter 1 Bologna 2: i top e i flop nerazzurri (Di lunedì 6 luglio 2020) Sconfitta dell’Inter contro il Bologna nella trentesima di Serie A: i top e i flop Sconfitta dolorosa per l’Inter nella trentesima giornata di campionato in casa contro il Bologna. nerazzurri avanti nel primo tempo grazie al solito Lukaku, ma nel secondo tempo ecco la rimonta degli ospiti. Prima Lautaro Martinez sbaglia il rigore del 2 a 0 prima della rimonta rossoblù portata a termine da Barrow autore del secondo gol. Ecco i top e i flop di Inter-Bologna. Eriksen, dove sei? I flop Prova incolore per Christian Eriksen che durante il match si è fatto vedere poco e niente. Nei momenti in cui il pallino del gioco è nei suoi piedi, non riesce a trovare la giocata per svoltare. Male in generale tutta la squadra che per l’ennesima volta in stagione non riesce a gestire il vantaggio e si fa rimontare dall’avversario di turno. Per ... Leggi su intermagazine

