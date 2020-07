Seriate, grave schianto tra due auto Feriti anche tre bambini di 6,10 e 13 anni (Di domenica 5 luglio 2020) Alle 16.30 di domenica 5 luglio in via Cassinone sono accorse cinque ambulanze e l’elicottero del 118 per soccorrere le sei persone coinvolte. Leggi su ecodibergamo

Un’Atalanta impressionante capace di adattarsi alle situazioni e all’avversario come nessun’altra. Con il Napoli in 10’ minuti sale in cattedra e chiude la pratica.

Calci e pugni in testa, anziana grave Aggredita a Chiuduno per pochi spiccioli

La donna, di 84 anni, aggredita da un giovane che si è poi dileguato. Ricoverata al Bolognini, ha raccontato di essere stata seguita. I carabinieri sulle tracce del rapinatore. Prima l’ha trascinata a ...

