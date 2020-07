Salvini dice che Zaia fa bene a essere rigoroso contro chi non rispetta le norme anti-contagio (Di domenica 5 luglio 2020) Da una parte quegli assembramenti e quell’esigenza di mostrarsi senza mascherina nei selfie che si fa con la gente. Dall’altra l’esaltazione del modello Zaia che chiede ancora maggior rigore nel rispetto delle regole – arrivando a chiedere il trattamento sanitario obbligatorio per chi, da contagiato, rifiuta il ricovero, come nel caso di Pojana Maggiore nel Vicentino – per prevenire nuovi contagi e nuovi focolai. Questi due pensieri e gesti, diametralmente opposti tra loro, arrivano da una sola voce: quella di Matteo Salvini. LEGGI ANCHE > Zaia si arrabbia per gli «atteggiamenti irresponsabili». Salvini si fa i selfie senza mascherina Come riporta AdnKronos, questa mattina Matteo Salvini – reduce dalla manifestazione del centrodestra in piazza del Popolo a Roma – si è fermato per qualche istante davanti a un gazebo ... Leggi su giornalettismo

