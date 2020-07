Bianca Guaccero, il disperato appello ad Alessia Marcuzzi: “Dicci tutta la verità…” (Di domenica 5 luglio 2020) Detto Fatto: l’appello di Bianca Guaccero ad Alessia Marcuzzi Nel penultimo appuntamento stagionale di Detto Fatto, la padrona di casa Bianca Guaccero e il suo collega Jonathan Kashanian hanno parlato di una notizia di gossip che è circolata dopo il lockdown. Durante la SuperClassifica i due hanno menzionato Alessia Marcuzzi e la presunta crisi matrimoniale col marito Paolo Calabresi Marconi. Infatti, su numerosi portali web e riviste di pettegolezzi si era parlato a lungo di una possibile separazione. Ma qual’è la verità? A fare chiarezza sulla vicenda di cronaca rosa ci ha pensato lo stesso ex concorrente del Grande Fratello, mentre la professionista pugliese ha lanciato un disperato appello alla Pinella: “Io non ci sto capendo niente. Alessia sei single o no dicci la verità?”. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno detto i ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Bianca Guaccero, l’ex Nicola Ventola chiama in diretta a Detto Fatto - infoitcultura : Bianca Guaccero racconta la sua scenata di gelosia a Nicola Ventola - infoitcultura : Sorpresa per Bianca Guaccero: la chiamata dell’ex fidanzato in diretta - zazoomblog : Bianca Guaccero in lacrime si confessa: “Abbia vinto “-VIDEO - #Bianca #Guaccero #lacrime #confessa: - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda bianca guaccero - look into my self -