Messi in Italia, Rivaldo ci crede: “Gli agenti sognano lui e Ronaldo alla Juve, è una possibilità” (Di sabato 4 luglio 2020) Un’altra bomba dopo quella di ieri riguardante Messi e le possibilità che non rinnovi con il Barcellona. L’argomento è sempre l’argentino, ma a parlarne in certi termini è l’ex campione brasiliano Rivaldo: “Credo che alcuni agenti stiano già sognando una coppia Messi-Ronaldo alla Juventus – riporta SportMediaset – Se ciò accadesse ci sarebbe un ‘boom’ e credo che la Juventus recupererebbe rapidamente qualsiasi investimento grazie alla spinta che otterrebbe dalla visibilità e dal marketing. Sarebbe qualcosa di storico vederli insieme e credo che molti sponsor lo vorrebbero, dunque questa potrebbe essere una possibilità”. Messi via dal Barcellona? Dove giocherebbe in Italia e chi potrebbe permetterseloL'articolo Messi in Italia, Rivaldo ci crede: “Gli agenti sognano lui ... Leggi su calcioweb.eu

