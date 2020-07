Frosinone – In arrivo una task force per la riapertura in sicurezza delle scuole (Di sabato 4 luglio 2020) Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha invitato i dirigenti scolastici dei plessi di competenza comunale a partecipare all’incontro che si terrà la settimana prossima in Comune sul tema della prevenzione, della sicurezza e della programmazione relativamente alle attività previste nell’anno scolastico 2020/2021, alla luce delle linee guida redatte dal Ministero in questa particolare fase dell’emergenza sanitaria. All’incontro parteciperanno gli assessori all’istruzione, Valentina Sementilli, e ai lavori pubblici e manutenzioni (per quanto concerne, quindi l’edilizia scolastica), Fabio Tagliaferri, unitamente ai funzionari degli uffici, per fare il punto della situazione e per condividere, tra tutti gli attori coinvolti, le iniziative da mettere in atto in vista della ripresa del calendario didattico in presenza. L’obiettivo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

