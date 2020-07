Coronavirus, ecco l’algoritmo che può prevedere picchi e focolai (Di sabato 4 luglio 2020) Un gruppo di ricercatori di Harvard ha messo a punto un sistema basato su dati reali, dalle ricerche su Google ai tweet, che riuscirebbe a pronosticare un aumento dei casi anche con tre settimane di anticipo Leggi su lastampa

Sale ancora, per il sesto giorno di fila, la curva epidemica in Italia. Oggi 235 nuovi casi, contro i 223 di ieri (il 29 giugno erano 126). Di questi, 95 sono in Lombardia, ma il dato risente anche de ...Le ricerche su Google, i post su Twitter, persino le misure dei termometri ‘smart’, se ‘letti’ sapientemente possono predire focolai e picchi nei casi di Covid-19. A mettere a punto un algoritmo in gr ...