Roma, Baldini insoddisfatto di Fonseca: c’è l’idea Spalletti 3.0 (Di sabato 4 luglio 2020) Quando salutò Roma, lo fece citando Califano: “Non escludo il ritorno”. E, stando a quanto riporta Nicolò Schira, Luciano Spalletti sulla panchina giallorossa potrebbe tornarci davvero. Come scrive il giornalista, infatti, Franco Baldini sarebbe insoddisfatto della gestione sportiva di Paulo Fonseca che in questo finale di stagione è chiamato a giocarsi la panchina della prossima stagione. E l’ultima idea sembra essere proprio quella di una terza avventura di Spalletti nella Capitale. Leggi su sportface

Rickyrickyric89 : RT @NicoSchira: Franco #Baldini non è soddisfatto della gestione Paulo #Fonseca: il tecnico portoghese nel finale di stagione si gioca la p… - Rickyrickyric89 : RT @LAROMA24: Roma: Baldini non è soddisfatto di Fonseca, ipotesi Spalletti in caso di addio del portoghese #AsRoma - Popopozau : Baldini non è un dirigente della Roma ma decide lui cosa fare. Allucinante. A sto punto, entrasse in società uffici… - sportface2016 : #Roma, l'ultima idea di Baldini: Spalletti verso il ritorno? - AntonioAltieri5 : RT @NicoSchira: Franco #Baldini non è soddisfatto della gestione Paulo #Fonseca: il tecnico portoghese nel finale di stagione si gioca la p… -