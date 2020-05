The Mandalorian 2: Temuera Morrison interpreterà Boba Fett (Di venerdì 8 maggio 2020) Nel cast di The Mandalorian 2 sembra ci sarà anche Temuera Morrison che avrà l'iconico ruolo di Boba Fett. The Mandalorian 2 sembra riporterà in scena Boba Fett, l'iconico personaggio della saga di Star Wars, e il ruolo sembra sia stato affidato a Temuera Morrison. L'attore era già apparso nei film con il ruolo di Jango Fett nel secondo episodio della trilogia prequel. A svelare l'importante anticipazione è il sito di The Hollywood Reporter le cui fonti hanno svelato che Temuera Morrison sarà nella serie tv di Disney+ il cacciatore di taglie che era apparso per la prima volta nel film L'impero colpisce ancora ed era poi tornato in Il ritorno dello Jedi. Nella trilogia originale era stato Jeremy ... Leggi su movieplayer The Mandalorian - parla Jon Favreau : “La forza della serie è la collaborazione”

