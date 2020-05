Fase2, ospedale di Caserta verso la normalità: ripartono gli ambulatori (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Riprendono da lunedì 11 maggio le attività dell’Azienda Ospedaliera di Caserta “Sant’Anna e San Sebastiano” sospese a causa dell’emergenza Covid-19. ripartono infatti la specialistica ambulatoriale e l’attività di ricoveri programmati con o senza pre-ospedalizzazione, così come previsto dalla delibera firmata dal Commissario Straordinario Carmine Mariano. “Il riavvio delle prestazioni – spiega Mariano – avverrà nel massimo rispetto delle norme nazionali e regionali, garantendo la sicurezza dal rischio Covid-19 per gli utenti e per gli operatori sanitari, individuando percorsi protetti e la sanificazione degli ambienti. Si provvederà a misurare la temperatura corporea degli utenti tramite lettori a distanza e termo-scanner frontali, e gli ambienti di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Riprendono da lunedì 11 maggio le attività dell’Azienda Ospedaliera di“Sant’Anna e San Sebastiano” sospese a causa dell’emergenza Covid-19.infatti la specialisticaale e l’attività di ricoveri programmati con o senza pre-ospedalizzazione, così come previsto dalla delibera firmata dal Commissario Straordinario Carmine Mariano. “Il riavvio delle prestazioni – spiega Mariano – avverrà nel massimo rispetto delle norme nazionali e regionali, garantendo la sicurezza dal rischio Covid-19 per gli utenti e per gli operatori sanitari, individuando percorsi protetti e la sanificazione degli ambienti. Si provvederà a misurare la temperatura corporea degli utenti tramite lettori a distanza e termo-scanner frontali, e gli ambienti di ...

EMPOLI. Belle giornate, vincoli da lockdown allentati, e così i gruppi di adolescenti, pur non potendo secondo il Dpcm in vigore nella “Fase 2” dell'emergenza Coronavirus, sono tornati di nuovo in gir ...

ANCONA -Adesso che nei 15 ospedali Covid delle Marche ci sono 369 pazienti, un terzo rispetto al picco di fine marzo, la giunta regionale dà il via alla fase 2, quella del ritorno graduale verso la si ...

