E se a far saltare il banco fosse Zingaretti? (Di venerdì 8 maggio 2020) Crisi di Governo? E se a far saltare il banco fosse il Pd? Politicamente parlando, è come se fossimo in quello che Stefan Zweig ha definito “il mondo di ieri”. È come se fossimo al 27 giugno 1914, un giorno prima dell’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando e della sua consorte ad opera di Gavrilo Princip. Non è ancora chiaro chi potrebbe essere l’irredentista in grado, con un gesto scellerato, di mandare il governo a gambe all’aria ma se persino un grande vecchio come Macaluso prospetta con rara lucidità un voto in autunno, vuol dire che qualcosa di vero c’è. Parliamoci chiaro: senza il Coronavirus, probabilmente, a quest’ora, saremmo nel bel mezzo di una campagna elettorale, essendo evidente ciò che lo stesso Mattarella si è affrettato a ribadire, con tono felpato, in questi giorni, ... Leggi su tpi Oggi il vertice Conte-Italia viva. I renziani possono far saltare il banco

"Non credo alla crisi sui migranti Ma Renzi può far saltare il banco"

kkxall : RENZI SI ACCONTENTERà DELLE POLTRONE Bonafede è la miccia per far saltare Conte - kyofushy : RT @diilettae: MA SIETE COGLIONI A METTERE I LINK E IL NICK DI MIINT*E SU WEVERSE NO DICO CI VOLETE FAR SALTARE TUTTA COPERTURA? - GAcquistapace : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Bonafede è la miccia per far saltare Conte Caporetto: potrebbero uscire altre centinaia… - PAOLAMALACRIDA : RT @fieraitaliana_: @doluccia16 Minaccia di far saltare il governo se nn assecondano e approvano le richieste del suo partituccio da 3% - MariaAr14488314 : RT @ivangarciazama: ?????????La Verità .@LaVeritaWeb Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Bonafede è la miccia per far saltare Conte -