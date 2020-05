Moody’s e Dbrs: il venerdì di fuoco per l’Italia (Di giovedì 7 maggio 2020) La giornata di venerdì 8 maggio sarà cruciale per il nostro Paese: dopo la conferma del rating da parte di Standard&Poor’s e il declassamento di Fitch, le ultime due principali agenzie di rating, Moody’s e Dbrs, si esprimeranno per decidere l’aggiornamento del loro giudizio sul nostro debito pubblico. Sull’Italia pende la spada di Damocle del declassamento. Dbrs, la giovane e dinamica agenzia canadese che rappresenta la new entry in un settore storicamente oligopolistico, favorisce il nostro Paese attribuendogli un rating di Bbb+, ben lontano dalla soglia limite per definire un titolo spazzatura, mentre Moody’s, storicamente l’agenzia più severa con l’Italia, prezza il titolo italiano al limite del livello junk. Il suo Baa3 equivale all’ultimo stadio prima che ... Leggi su it.insideover (Di giovedì 7 maggio 2020) La giornata di venerdì 8 maggio sarà cruciale per il nostro Paese: dopo la conferma del rating da parte di Standard&Poor’s e il declassamento di Fitch, le ultime due principali agenzie di rating, Moody’s e, si esprimeranno per decidere l’aggiornamento del loro giudizio sul nostro debito pubblico. Sull’Italia pende la spada di Damocle del declassamento., la giovane e dinamica agenzia canadese che rappresenta la new entry in un settore storicamente oligopolistico, favorisce il nostro Paese attribuendogli un rating di Bbb+, ben lontano dalla soglia limite per definire un titolo spazzatura, mentre Moody’s, storicamente l’agenzia più severa con l’Italia, prezza il titolo italiano al limite del livello junk. Il suo Baa3 equivale all’ultimo stadio prima che ...

