Le mascherine contraffatte in vendita con il marchio CE (Di giovedì 7 maggio 2020) Sull’etichetta riportavano la marcatura CE e le indicazioni relative al tipo di dispositivo di protezione individuale, come FFP1, FFP2 e KN95, ma erano state messe sul mercato senza le corrette indicazioni al consumatore e di sicurezza, oltre a essere prive della documentazione che attestava le prove tecniche e l’idoneità all’impiego. Sono circa 80mila le mascherine protettive irregolari sequestrate dai Carabinieri del Nas di Bologna in due diversi depositi logistici che distribuiscono prodotti farmaceutici e sanitari, uno nel Bolognese e l’altro nel territorio di Rimini. Le mascherine contraffatte in vendita con il marchio CE I prodotti, importati dalla Repubblica Popolare Cinese, hanno un valore commerciale di 200mila euro. Il legale rappresentante dell’azienda di Rimini è stato denunciato per frode in commercio e violazione della normativa ... Leggi su nextquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : mascherine contraffatte - perquisizioni in un’azienda con Pivetti a.d.

Coronavirus - Irene Pivetti indagata per frode : "La sua società importava mascherine cinesi contraffatte"

