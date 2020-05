Fase 2, in Campania luci dei cinema accese l’8 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Le luci dei cinema riaccese anche in Campania il prossimo venerdì 8 maggio, in contemporanea con la cerimonia di consegna della 65esima edizione dei David di Donatello. Ad annunciarlo Luigi Grispello, presidente dell’Anec (associazione esercenti cinema) della Campania che aderisce così all’iniziativa #Riaccendilcinema. Un flash mob promosso dall’Anec che coinvolgerà, simultaneamente, i 255 schermi della Campania e i circa 4mila sparsi su tutto il territorio nazionale. “Un gesto simbolico – sottolinea Grispello – per sottolineare la nostra presenza in attesa di tornare quanto prima e in sicurezza al nostro lavoro. L’esercizio cinematografico, così come quello teatrale, è da due mesi bloccato nella Fase1 dell’emergenza sanitaria e, nonostante l’attenzione delle istituzioni, Regione Campania in primis, ... Leggi su ildenaro Fase 2 in Campania. Appello dei fotografi : “a rischio una categoria da 400 milioni l’anno”

Coronavirus - fase 2 nella Regione Campania : sono partiti i pagamenti dei bonus

Fase due - 4.818 rientrati in Campania : 32 positivi al test rapido - uno al tampone (Di giovedì 7 maggio 2020) Ledeirianche inil prossimo venerdì 8, in contemporanea con la cerimonia di consegna della 65esima edizione dei David di Donatello. Ad annunciarlo Luigi Grispello, presidente dell’Anec (associazione esercenti) dellache aderisce così all’iniziativa #Riaccendil. Un flash mob promosso dall’Anec che coinvolgerà, simultaneamente, i 255 schermi dellae i circa 4mila sparsi su tutto il territorio nazionale. “Un gesto simbolico – sottolinea Grispello – per sottolineare la nostra presenza in attesa di tornare quanto prima e in sicurezza al nostro lavoro. L’eserciziotografico, così come quello teatrale, è da due mesi bloccato nella1 dell’emergenza sanitaria e, nonostante l’attenzione delle istituzioni, Regionein primis, ...

VincenzoDeLuca : In Campania la Fase 2 è già cominciata. Siamo la prima Regione d’Italia per aiuti anticrisi. Il nostro Piano Econom… - fabiochiusi : (Nota di colore giornalistico: il comunicato dell'INDISPENSABILE braccialetto anti-COVID è lo stesso, ma riferito o… - VincenzoDeLuca : ?? La Fase 2 in Campania è già cominciata. Il Piano Socio Economico della Regione vale circa un miliardo:...?? - LucaFrassineti : RT @claudioriccio: Mondragone, Campania Fase 2 - _av0n : RT @claudioriccio: Mondragone, Campania Fase 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Campania Fase 2, verso la riapertura dei mercati alimentari in Campania: ingressi a numero chiuso Napoli Fanpage Riapertura anticipata di bar e ristoranti: 18 maggio o 1 giugno? Le indiscrezioni sulla data, regione per regione

L’Italia entra nel pieno della Fase 2 della lotta al Coronavirus: mentre ogni giorno si registra un lento ma progressivo calo dei contagi, il Governo è alle prese anche con il nodo delle riaperture di ...

Parco Nazionale del Vesuvio: approvato il Piano Antincedi Boschivi 2020-2024

Con Delibera Presidenziale del 30 aprile 2020, è stato approvato il nuovo Piano Antincendi Boschivi del Parco Nazionale del Vesuvio, che avrà validità per i prossimi cinque anni. Nel rispetto delle no ...

L’Italia entra nel pieno della Fase 2 della lotta al Coronavirus: mentre ogni giorno si registra un lento ma progressivo calo dei contagi, il Governo è alle prese anche con il nodo delle riaperture di ...Con Delibera Presidenziale del 30 aprile 2020, è stato approvato il nuovo Piano Antincendi Boschivi del Parco Nazionale del Vesuvio, che avrà validità per i prossimi cinque anni. Nel rispetto delle no ...