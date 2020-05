Commercio a picco allarma associazioni settore

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Teleborsa) – Largamente atteso, ma non per questo meno inquietante, il dato sulle vendite al dettaglio (-20,5% su febbraio) conferma le anticipazioni dell’Indicatore dei Consumi Conf(-21,8% congiunturale grezzo per i beni). A marzo, l’indice scende a un livello che non si osservava dal 2000. Questo il commento dell‘Ufficio Studi Confsui dati Istat. “Solo considerando – afferma Conf– che le vendite calcolate dall’Istat non comprendono i consumi di servizi (per esempio presso bar e ristoranti) e gli acquisti di auto, segmenti che viaggiano prossimi al meno 100% mensile, si comprende appieno la gravità dell’impatto del lockdown in termini di spesa delle famiglie e, quindi, di fatturato aziendale e reddito dei lavoratori indipendenti. Purtroppo il dato di marzo sarà peggiorato dalle ...