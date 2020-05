Calciomercato Napoli, idea Cistana per la difesa (Di giovedì 7 maggio 2020) Calciomercato Napoli, idea Cistana per la difesa: il calciatore del Brescia piace molto a Giuntoli, nei prossimi giorni l’assalto? Cistana potrebbe essere il difensore del futuro? Sicuramente è uno dei profili principali seguiti dal ds del Napoli Giuntoli, che si sta muovendo per poter rinforzare la difesa degli azzurri. Indipendentemente dalla partenza di Koulibaly, il giocatore piace molto alla società e il direttore sportivo dei partenopei potrebbe consegnare a Gattuso una difesa rinnovata. Il giocatore del Brescia è un profilo davvero interessante e che ha ancora margini di miglioramento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato : Juventus - Werner più di Icardi - ecco perchè! Napoli - via Milik : scelto il nuovo n.9

Calciomercato Napoli - Alex Meret pensa all’addio e gli azzurri individuano un sostituto

Calciomercato Napoli - Andrea Petagna possibile pedina di scambio per arrivare ad Andrea Belotti (Di giovedì 7 maggio 2020)per la: il calciatore del Brescia piace molto a Giuntoli, nei prossimi giorni l’assalto?potrebbe essere il difensore del futuro? Sicuramente è uno dei profili principali seguiti dal ds delGiuntoli, che si sta muovendo per poter rinforzare ladegli azzurri. Indipendentemente dalla partenza di Koulibaly, il giocatore piace molto alla società e il direttore sportivo dei partenopei potrebbe consegnare a Gattuso unarinnovata. Il giocatore del Brescia è un profilo davvero interessante e che ha ancora margini di miglioramento. Leggi su Calcionews24.com

areanapoliit : 'Tonali al Napoli, trattativa iniziata: super offerta, ADL vuole chiudere subito!', i dettagli dalla Spagna - sportli26181512 : Karbownik: nome nuovo per il mercato del Napoli: Il Napoli si muove sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, n… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Gazzetta – Ghoulam puo salutare: in due per sostituirlo: Gazzetta – Ghoulam puo s… - zazoomnews : Calciomercato: Juventus Werner più di Icardi ecco perchè! Napoli via Milik: scelto il nuovo n.9 - #Calciomercato:… - zazoomblog : Calciomercato: Juventus Werner più di Icardi ecco perchè! Napoli via Milik: scelto il nuovo n.9 - #Calciomercato:… -