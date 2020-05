Assassin's Creed Valhalla 'non sarà il gioco più lungo o più grande della serie' (Di giovedì 7 maggio 2020) Se pensate che Assassin's Creed Valhalla offrirà una storia mastodontica e "infinita", probabilmente rimarrete delusi.In una risposta a un articolo sulle dimensioni di Valhalla - che presenta una mappa che racchiude parte della Norvegia e dei quattro regni d'Inghilterra - il responsabile delle comunicazioni di Ubisoft per il Medio Oriente, Malek Teffaha, ha svelato informazioni piuttosto interessanti."Non sarà il gioco più lungo o più grande della serie", ha detto Teffaha riferendosi alle dimensioni del gioco.Leggi altro... Leggi su eurogamer Assassin's Creed Valhalla presenterà una 'struttura della trama' mai vista in nessun gioco fino ad ora

