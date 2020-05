Ripresa del campionato, Conte: “Presto vertice per sport e calcio” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha fatto il punto della situazione sulla possibile Ripresa del campionato: “Convocherò vertice con Ministro Spadafora” La Ripresa del campionato di calcio è ancora tutto un rebus da risolvere, così l’intero mondo dello sport. Ci pensa il Premier Giuseppe Conte a cercare di fare il punto della situazione, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. “Convocheremo presto un vertice con il Ministro Spadafora ed il mondo dello sport italiano” – ha dichiarato Conte – “Raccoglieremo le istanze della Federcalcio, così come delle altre federazioni, in modo tale da avere un quadro condiviso e provare a ripartire“. Sulla possibilità di chiudere il campionato, il Premier dice: “Non ho ancora avuto il dossier che è arrivato, ci sentiremo e cercheremo di concordare. Il ... Leggi su zon L'annuncio di Conte : "Ripresa? Presto convocheremo il mondo del calcio. Ottimo lavoro di Spadafora"

