Facebook | la novità Avatar e l' emoticon abbraccio

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 6 maggio 2020)non vuole mollare la presa in questo momento di quarantena che ci spinge a utilizzare di più i social per tenerci in contatto con amici e parenti. Così, dopo Messenger Rooms e l'ampliamento a 8 partecipanti delle videochiamate su WhatsApp, il gruppo fondato da Mark Zuckerberg ha deciso di portare in Italia gli. Al posto della tua immagine profilo o all'interno delle conversazioni su Messenger puoi utilizzare la tua replica digitale costruita su misura in base ai tuoi gusti o alla tua fisionomia. Bastano pochi clic per realizzare la tua copia virtuale da condividere come sticker in chat o come adesivo sotto ai post degli amici: insomma, una versione rivista e adattata delle Memoji di Apple.Come si crea unsuÈ semplice creare unsu: basta aprire l'app da smartphone di, ...