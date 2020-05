Meghan Markle | le rivelazioni scomode del suo cameraman

Leggi su dilei

(Di martedì 5 maggio 2020)nel mirino (è il caso di dirlo) di unprofessionista che ha deciso di rivelare per la prima volta alcuni dettagli dell’ex attrice, dal suo comportamento sul set all’odio che prova per i suoi piedi, fino al soprannome “principessa” per i suoi atteggiamenti. L’operatore ha spifferato tutti questi particolari al Daily Mail che come è noto non ha un buon rapporto con la moglie di Harry. Il ritratto che ne esce è quello di una star cinematografica capricciosa e determinata. Secondo il racconto delarrivava sul set con un team di 12 persone e imponeva alcune regole molto rigide, tra cui il divieto di inquadrare i suoi piedi. “Era chiaro che li odiava”, ha affermato l’insider. In effetti, nel 2018 durante il viaggio in Nuova Zelanda, Ladyè stata costretta a stare ...