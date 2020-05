FIAMMATA africana iniziata | temperature su | ma incombono FREDDO con TEMPORALI

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 5 maggio 2020) Se ne parla da giorni, è vero, non potrebbe essere altrimenti. Da domani, c'è poco da girarci attorno, la primad'Estate esploderà su mezza Europa. Già oggi si sono avuti 33°C in Spagna, e punte sopra i 30°C in Sardegna. Abbiamo evidenziato, nei giorni, le differenze modellistiche più importanti ma vi avevamo detto che molto probabilmente saremmo giunti a un compromesso. Se preferite a una via di mezzo tra la soluzione più estrema by "GFS" e quella meno violenta targata "ECMWF". Effettivamente dovrebbe trattarsi di una via di mezzo, perché il caldo colpirà anche alcune regioni d'Italia mentre su altre arriverà - forse - in un secondo momento ma sarà decisamente meno cattivo. Per capirci: in Spagna, a partire da oggi è scoppita l'Estate con punte massime che localmente ...