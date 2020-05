Conte ai sindacati “brutta caduta Pil” Finito vertice | “Decreto Maggio limita danni”

LaStampa : Il presidente del Consiglio Conte ha convocato questa sera alle 18 i sindacati per un confronto sulle misure econom… - Agenzia_Ansa : #Conte ai sindacati: 'Avremo una brusca caduta del Pil, rimbocchiamoci le maniche'. 'Lavoreremo per non lasciare ne… - rtl1025 : ?? Ci dobbiamo rimboccare le maniche, avremo una brusca caduta del #Pil. Lavoreremo per non lasciare nessuno indietr… - ItaliaOggi : Decreto Maggio, Conte ai sindacati: 'Piano cospicuo contro la crisi' - msn_italia : Ricapitalizzazioni e reddito emergenza, è stallo sul decreto maggio. Conte chiama sindacati e imprese -

