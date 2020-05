Andrà tutto bene ? Non fidatevi | è la bugia più diffusa nel mondo

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 5 maggio 2020) Massimo M. Veronese: la speranza sui balconi d’Italia Uno studio britannico ci aveva messo in guardia: la frase mantra che ci scorta in questa emergenza cercando di tranquillizzarci in realtà; la frottola delle frottole. Seguita da «che piacere vederti» e «non ho soldi con me». E da 20 fandonie una; spassosa dell’altra Lo diceva anche Nanni Moretti: le parole sono importanti. Vanno scelte con attenzione, sopratquando diventano il mantra della resilienza, la frase magica che tranquillizza i cuori agitati, la parola d’ordine del futuro:. Non si; detto altro, nonostante migliaia di morti e la bancarotta economica,perché portadirlo. Peccato che uno studio britannico di qualche anno fa, sepolto dalla memoria che non ...