Ultime Notizie dalla rete : EUTANASIA OLANDA Contagio da eutanasia Il Foglio EUTANASIA IN OLANDA/ E quella tentazione di farci morire anche se non vogliamo più

Premessa. Viviamo in un momento del tutto particolare nella storia della vecchia Europa, da sempre all’avanguardia nel coltivare i diritti umani come valori universali, che ogni volta occorre contestu ...

In Olanda il “piano inclinato” non si ferma: via libera all’eutanasia per demenza senile

La decisione delicatissima sulla propria vita viene quindi rimessa nelle mani del medico e in quelle dichiarazioni espresse in passato, anche lontano ...

