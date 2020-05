C’è sempre una fase 2

pisto_gol : @pet_oliver Oltre che disonesti -certificati dalle sentenze-siete, come sempre, ignoranti: il comportamento di Pija… - VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: bisogna rispettare, sempre, 3 condizioni essenziali: 1? la mascherina, sempre; 2? lavarsi le mani,… - trash_italiano : I carabinieri che controlleranno se si hanno davvero affetti stabili me li immagino come i postini di C’è Posta Per… - Marco85435549 : @ilpost Trump sarà pure un coglione, c'è da dire però che la Cina proprio innocente non è. I cinesi si facciano un… - whatisrachele : RT @ProVercelli1892: In quel #GrandeTorino c'era un centrocampista che rapiva i cuori dei tifosi, gran lottatore tignoso e sempre pronto al… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è sempre Proteine ​​Antigelo Market 2020 Tutti i principali aspetti industriali e analisi dell'impatto COVID-19 Il Mio Furgone