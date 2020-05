Sanificazioni oggi a Salerno e Minori in attesa della fase due (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista dell’avvio concreto della fase due con la riapertura di molteplici attività ed anche la possibilità di acquistare cibo da asporto e di fare attività motoria (passeggiate) Senza limiti di tempo i comuni stanno intensificando anche le operazioni di sanificazione. oggi pomeriggio alle 18 a Salerno e in diversi quartieri saranno interessati da questo tipo di intervento in modo particolare anche l’ingresso del cimitero comunale di Brignano che da domani aprirà al pubblico anche se attraverso delle ingressi contingentati. Anche a Minori, in Costiera Amalfitana, oggi alle ore 16, il gruppo di Protezione Civile Millenium in collaborazione con società Miramare Service procederà alla sanificazione delle principali strade del centro cittadino. ... Leggi su anteprima24 Ama - oggi sanificazioni su strade Municipi II e XV (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista dell’avvio concretodue con la riapertura di molteplici attività ed anche la possibilità di acquistare cibo da asporto e di fare attività motoria (passeggiate) Senza limiti di tempo i comuni stanno intensificando anche le operazioni di sanificazione.pomeriggio alle 18 ae in diversi quartieri saranno interessati da questo tipo di intervento in modo particolare anche l’ingresso del cimitero comunale di Brignano che da domani aprirà al pubblico anche se attraverso delle ingressi contingentati. Anche a, in Costiera Amalfitana,alle ore 16, il gruppo di Protezione Civile Millenium in collaborazione con società Miramare Service procederà alla sanificazione delle principali strade del centro cittadino. ...

Lo stabilimento siderurgico aostano ha rivoluzionato turni, postazioni e allestito spogliatoi speciali. Per i 700 dipendenti obbligo di indossare tute anticontaminazione e di sanificare la loro postaz ...

Il tracollo delle sale da ricevimenti foggiane. “Gli sposi rinviano, non accettano di festeggiare con le mascherine e senza balli”

Più di 100 eventi, tra matrimoni e feste, annullati. Solo oggi, domenica 3 maggio, ci sarebbero stati 500 ospiti per le comunioni nelle sale di ricevimenti International a Foggia. È un tracollo quello ...

Lo stabilimento siderurgico aostano ha rivoluzionato turni, postazioni e allestito spogliatoi speciali. Per i 700 dipendenti obbligo di indossare tute anticontaminazione e di sanificare la loro postaz ...Più di 100 eventi, tra matrimoni e feste, annullati. Solo oggi, domenica 3 maggio, ci sarebbero stati 500 ospiti per le comunioni nelle sale di ricevimenti International a Foggia. È un tracollo quello ...