vaticannews_it : #1maggio Oggi atto di affidamento dell'Italia alla Madre di Dio in questo tempo di pandemia. Il momento di preghier… - enricoparenti2 : RT @InVeritatetweet: La chiesa governativa dei Card. Bergoglio e Bassetti ha venduto Cristo come l'Iscariota. Il Giudizio di Dio incombe su… - SaveOWorld : RT @PecoraroScanio: “Mascherine siano protezione. Non degrado” Nuova puntata Madre Terra @PecoraroScanio rilancia con @JimmyGhione petizion… - EnerRinn : RT @PecoraroScanio: “Mascherine siano protezione. Non degrado” Nuova puntata Madre Terra @PecoraroScanio rilancia con @JimmyGhione petizion… - GEvVC : RT @PecoraroScanio: “Mascherine siano protezione. Non degrado” Nuova puntata Madre Terra @PecoraroScanio rilancia con @JimmyGhione petizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Madre Terra Madre Terra. L'importanza delle mascherine riciclabili Il Cittadino di Monza e Brianza Ecco tua madre: la video meditazione di P. Ermes Ronchi che presenta una Maria straordinariamente moderna

NOCI (Bari) - Si è inaugurata ieri, alle 20:00 la bella iniziativa ribattezzata “I sabati di maggio”, fortemente voluta da Don Stefano Mazzarisi come appuntamento fisso che scandisse il Mese Mariano.

Madre combatte contro pedofilo che cerca di rapire la figlia di 7 anni in un parcheggio

Una madre è riuscita a combattere contro un pedofilo già precedentemente condannato; l’uomo stava cercando di rapire la sua bambina. Natalie Grimes è considerata un’eroina. Un pedofilo già precedente ...

NOCI (Bari) - Si è inaugurata ieri, alle 20:00 la bella iniziativa ribattezzata “I sabati di maggio”, fortemente voluta da Don Stefano Mazzarisi come appuntamento fisso che scandisse il Mese Mariano.Una madre è riuscita a combattere contro un pedofilo già precedentemente condannato; l’uomo stava cercando di rapire la sua bambina. Natalie Grimes è considerata un’eroina. Un pedofilo già precedente ...