Sandro Giacobbe “Con le mie canzoni facevano l' amore | avrei voluto farlo

Franz_Roberto : @storie_italiane @Don_Backy @giacobbe_e @eleonoradaniele Un tributo d'amore meraviglioso, un autentico capolavoro. Grazie, Sandro - MontiFrancy82 : Si intitola “Genova” il nuovo singolo di #SandroGiacobbe - PopCafe_ : #1maggio #primomaggio #raiuno Su Rai 1 Sandro Giacobbe e @Don_Backy per presentare il progetto discografico dedica… - pasquadri : @storie_italiane @Don_Backy @giacobbe_e @eleonoradaniele Ma che bella canzone: complimenti Mitico @Don_Backy e brav… - SMSNEWSOFFICIAL : Si intitola “Genova” il nuovo singolo di #SandroGiacobbe -

Ultime Notizie dalla rete : Sandro Giacobbe

Vasto Web

C’era anche Sandro Giacobbe in diretta a Storie Italiane stamattina. Il cantautore originario di Moneglia, in provincia di Genova, ha parlato della crisi della musica di queste settimane, con il mondo ...La musica c’è e si rende protagonista ancora una volta di una bella iniziativa in diretta social! Per omaggiare la festa del Primo Maggio sarà trasmesso dalle ore 15:00 l’evento musicale promosso dal ...