Ripresa allenamenti: probabile via libera anche a Roma e Lazio a partire da lunedì (Di venerdì 1 maggio 2020) Dopo l’Emilia Romagna che ha dato l’ok dal 4 maggio agli allenamenti individuali per gli atleti di sport di squadra pronto anche il Lazio L’Emilia Romagna ha dato il via libera dal 4 maggio agli allenamenti individuali per gli atleti di sport di squadra e la regione Lazio è pronta a fare lo stesso. In questo modo sia Roma che Lazio potrebbero tornare ad allenarsi da lunedì. Sarebbero così già sei le squadre di serie A autorizzate ad allenarsi individualmente (dopo Bologna, Parma, Sassuolo e Spal) dalla prossima settimana. Al lavoro per decidere in tal senso ci sono anche la Regione Toscana e la Regione Campania. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Serie A - anche Lazio e Roma verso la ripresa : allenamenti già lunedì?

De Luca : «Napoli? Ci sono condizioni per ripresa allenamenti»

