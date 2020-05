L'intelligence frena, ma Trump è convinto: virus è uscito dal laboratorio di Virilogia di Wuhan (Di venerdì 1 maggio 2020) Ancora una volta, il presidente Usa Donald Trump ha lanciato pesanti accuse alla Cina, contraddicendo persino le sue stesse agenzie di intelligence. Come riporta la Bbc, durante la conferenza stampa di giovedì il presidente ha risposto “Sì. Sì. Sì” alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se “ad oggi avesse visto degli elementi tali da ritenere con un alto grado di fiducia che il virus abbia avuto origine nell’Istituto di Virologia di Wuhan”. Una domanda alla quale il presidente Usa non ha esitato a rispondere tre volte sì, avvallando la tesi – in aperto contrasto con quanto dichiarato il giorno prima dal direttore dell’intelligence nazionale – che il nuovo coronavirus sia stato creato dall’uomo in laboratorio.A chi, poco dopo, gli ha chiesto dichiarire il suo commento, Trump ha risposto: ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 maggio 2020) Ancora una volta, il presidente Usa Donaldha lanciato pesanti accuse alla Cina, contraddicendo persino le sue stesse agenzie di. Come riporta la Bbc, durante la conferenza stampa di giovedì il presidente ha risposto “Sì. Sì. Sì” alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se “ad oggi avesse visto degli elementi tali da ritenere con un alto grado di fiducia che ilabbia avuto origine nell’Istituto di Virologia di Wuhan”. Una domanda alla quale il presidente Usa non ha esitato a rispondere tre volte sì, avvallando la tesi – in aperto contrasto con quanto dichiarato il giorno prima dal direttore dell’nazionale – che il nuovo coronasia stato creato dall’uomo in.A chi, poco dopo, gli ha chiesto dichiarire il suo commento,ha risposto: ...

Ancora una volta, il presidente Usa Donald Trump ha lanciato pesanti accuse alla Cina, contraddicendo persino le sue stesse agenzie di intelligence. Come riporta la Bbc, durante la conferenza stampa d ...

