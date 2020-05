Bollette non pagate: sospesi i distacchi di acqua, luce e gas (Di venerdì 1 maggio 2020) Bollette, prorogato lo stop ai distacchi per gli utenti morosi. La proroga segue di fatto la decisione del governo di non procedere a una totale riapertura, almeno per il primo periodo della cosiddetta fase 2. Si tratta infatti di una misura che era precedentemente in vigore fino al 3 maggio, ma che ora è stata prolungata “coerentemente con le rinnovate misure governative di contenimento dell’epidemia da Covid-19 e a seguito dei primi risultati del proprio monitoraggio sui potenziali impatti finanziari delle misure introdotte sui diversi settori”. Le procedure di sospensione delle forniture di gas, energia elettrica e acqua verranno quindi bloccate fino al 17 maggio, come stabilito da Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Per il settore idrico il provvedimento è valido per tutte le utenze domestiche. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine Bollette - che fine hanno fatto i bonus? In arrivo il taglio dei costi fissi (ma non per tutti)

Emergenza covid-19 - 40enne tenta il suicidio “Non sono un fallito - non ho più soldi per le bollette”

