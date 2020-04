Neuroscienze | dall’ipnosi nuove prospettive per la riabilitazione motoria in pazienti con

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) Secondo i ricercatori dell’Università di Pisa le persone più suscettibili all’ipnosi “riescono a muoversi quando immaginano di farlo” il che ha un riscontro nella maggiore eccitabilità della cortecciadi questi soggetti. Lo studio pubblicato su “Neuroscience”. Accade, nelle persone altamente ipnotizzabili, che suggestioni sensomotorie (“il suo braccio si sta alzando…”), inducano movimenti reali (il braccio si alza davvero) percepiti però dai soggetti come involontari. Questo comportamento individuato e studiato per la prima volta nel laboratorio diCognitive e Comportamentali dell’Università di Pisa, l’unico in Italia interamente dedicato all’ipnosi sperimentale, è stato ora spiegato sulla base della maggiore eccitabilità della corteccia ...