Croce Rossa attiva h24 per i palermitani in diffificoltà (Di venerdì 1 maggio 2020) La Croce Rossa di Palermo sotto la guida illuminata di una presidente di valore…Laura Campione. Il suo lavoro e quello della sua straordinaria squadra è necessario. Scendono in campo 365 giorni l’anno e ancor di più in questo periodo in cui l’urgenza coronavirus ha messo a tappeto tante famiglie insospettabilmente in crisi..i nuovi poveri. Per 250 famiglie che hanno bisogno del loro supporto per condurre una vita, anche se con fatica, rappresentano un salva vita. Inoltre scopro durante il mio colloquio con Giorgia Amato, responsabile delle attività sociali Croce Rossa di Palermo che le loro iniziative sono davvero molteplici. Il loro numero verde squilla e dall’altro cavo del telefono spesso persone anziane chiedono un po’ di compagnia, il calore umano che tutti gli esseri viventi ... Leggi su laprimapagina Croce Rossa attiva h24 per i palermitani in diffificoltà

di Palermo sotto la guida illuminata di una presidente di valore…Laura Campione. Il suo lavoro e quello della sua straordinaria squadra è necessario. Scendono in campo 365 giorni l'anno e ancor di più in questo periodo in cui l'urgenza coronavirus ha messo a tappeto tante famiglie insospettabilmente in crisi..i nuovi poveri. Per 250 famiglie che hanno bisogno del loro supporto per condurre una vita, anche se con fatica, rappresentano un salva vita. Inoltre scopro durante il mio colloquio con Giorgia Amato, responsabile delle attività socialidi Palermo che le loro iniziative sono davvero molteplici. Il loro numero verde squilla e dall'altro cavo del telefono spesso persone anziane chiedono un po' di compagnia, il calore umano che tutti gli esseri viventi ...

Ultime Notizie dalla rete : Croce Rossa Coronavirus, Croce Rossa e Sanremo Rugby collaborano per contrastare assieme il Covid-19 Riviera24 Leclerc volontario per la Croce Rossa contro il coronavirus

Il pilota della Ferrari ha voluto dare un sostegno concreto nella lotta al Covid-19 portando pasti agli anziani confinati nelle loro case ed attrezzature in ospedale. Charles Leclerc si è unito al tea ...

La Croce Rossa monegasca ha Leclerc alla guida come volontario! [VIDEO]

La Croce Rossa monegasca ha diffuso sul proprio account twitter un video molto simpatico, che immortala il giovane pilota della Ferrari Charles Leclerc al volante di un mezzo del proprio parco veicoli ...

