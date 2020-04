Sant’Antimo, tabaccheria rapinata in pieno giorno: arrestato un 22enne (Di mercoledì 29 aprile 2020) Cronaca di Napoli: i Carabinieri di Sant’Antimo hanno arrestato un 22enne per la rapina in una tabaccheria. Caccia ai due complici. A Sant’Antimo i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per rapina D.M., 22enne del posto già noto alle ff.oo.. I militari, allertati dal 112, dovevano individuare una macchina “sospetta” in corso Michelangelo. Dalla tabaccheria del civico 167 escono tre uomini a volto coperto che entrano in un’utilitaria: alla vista della gazzella– abbandonando il mezzo – scappano a piedi e inizia l’inseguimento. I Carabinieri bloccano il 22enne mentre i due complici riescono a fuggire. I tre malviventi con una pistola avevano rapinato l’esercizio commerciale impossessandosi di 600 euro. L’auto, sottoposta a rilievi tecnici dalla sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Giugliano in ... Leggi su 2anews (Di mercoledì 29 aprile 2020) Cronaca di Napoli: i Carabinieri di Sant’Antimo hannounper la rapina in una. Caccia ai due complici. A Sant’Antimo i Carabinieri della locale Tenenza hannoper rapina D.M.,del posto già noto alle ff.oo.. I militari, allertati dal 112, dovevano individuare una macchina “sospetta” in corso Michelangelo. Dalladel civico 167 escono tre uomini a volto coperto che entrano in un’utilitaria: alla vista della gazzella– abbandonando il mezzo – scappano a piedi e inizia l’inseguimento. I Carabinieri bloccano ilmentre i due complici riescono a fuggire. I tre malviventi con una pistola avevano rapinato l’esercizio commerciale impossessandosi di 600 euro. L’auto, sottoposta a rilievi tecnici dalla sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Giugliano in ...

