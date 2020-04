“È facile prendersela con i farmacisti, ma quando avevamo bisogno loro erano lì, nonostante la paura” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “È facile prendersela con i farmacisti, ma quando avevamo bisogno loro erano lì, nonostante la paura” Sono una quasi trentenne figlia di una farmacista, in una realtà rurale che non conta più di mille persone in paese. Siamo piccini noi, nel cuore della Romagna: tanti nonni, tanti bambini, tante famiglie che però “lavorano fuori”, siamo tutto sommato una bella comunità, unita, non solo nella facciata. quando ero piccola il grande flagello di mia mamma ero io, io e la mia lingua lunga. Ha passato ore sconfortata a dire “stai zitta, non discutere, è un mio cliente!!”. E quando tua mamma è la farmacista dell’unica farmacia del paese ti tocca stare zitta con tutti. Sorridi, non spettegolare, non bisticciare. E ci sta, alla fine è politica di sopravvivenza in spiccioli. Con il senno di ... Leggi su tpi “È facile prendersela con i farmacisti - ma quando avevamo bisogno loro erano lì - nonostante la paura” (Di mercoledì 29 aprile 2020) “Ècon i, malì, nonostante la paura” Sono una quasi trentenne figlia di una farmacista, in una realtà rurale che non conta più di mille persone in paese. Siamo piccini noi, nel cuore della Romagna: tanti nonni, tanti bambini, tante famiglie che però “lavorano fuori”, siamo tutto sommato una bella comunità, unita, non solo nella facciata.ero piccola il grande flagello di mia mamma ero io, io e la mia lingua lunga. Ha passato ore sconfortata a dire “stai zitta, non discutere, è un mio cliente!!”. Etua mamma è la farmacista dell’unica farmacia del paese ti tocca stare zitta con tutti. Sorridi, non spettegolare, non bisticciare. E ci sta, alla fine è politica di sopravvivenza in spiccioli. Con il senno di ...

cigna69 : Oh comunque povero chi è in buona fede su Twitter eh...presa di mira da attacchi assurdi. E sto pure facendo di tut… - riconoscibile : @molly4marzo @MoriMrc @PaginaVox brava, aiuta i più forti, mi raccomando. è così facile prendersela con uno attacc… - SP_Derevko : @manyanikamar - tasta ed è troppo facile prendersela con chi sta cercando di far qualcosa. Poi in un momento del ge… - AniKondor : @pariboni55 @mostro15119736 Come al solito è facile prendersela con un impersonale quanto generica UE ma in realtà… - Giomuretti : È sempre facile prendersela con dei bambini, con i civili, con le persone deboli. Certo, se poi il BAMBINO in quest… -

Ultime Notizie dalla rete : facile prendersela "È facile prendersela con i farmacisti, quando avevamo bisogno erano lì" TPI Pulire e disinfettare il forno con il bicarbonato: il trucco della nonna

Stare in casa può rivelarsi importante per i nostri elettrodomestici: potremmo infatti prestargli delle attenzioni che solitamente non avremmo per mancanza di tempo. Il forno, ad esempio, è tra i più ...

Covid-19, a Pisa la cura del plasma non decolla perché mancano i pazienti

I ricoverati a Cisanello sono calati da 180 a 60. Fermo anche lo studio su un inibitore per l’artrite reumatoide. Il professor Menichetti: «È una buona notizia ma noi siamo sempre pronti a partire» PI ...

Stare in casa può rivelarsi importante per i nostri elettrodomestici: potremmo infatti prestargli delle attenzioni che solitamente non avremmo per mancanza di tempo. Il forno, ad esempio, è tra i più ...I ricoverati a Cisanello sono calati da 180 a 60. Fermo anche lo studio su un inibitore per l’artrite reumatoide. Il professor Menichetti: «È una buona notizia ma noi siamo sempre pronti a partire» PI ...