Azzolina | La maturità partirà dal 17 giugno L' orale varrà 40 punti

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 aprile 2020) La; avrà inizio dal 17. Lo conferma a Skuola.net il ministro dell’Istruzione Lucia, che chiarisce alcunisulle modalità in cui quest’anno si svolgerà l’esame di Stato. “L’esamenon; da una tesina ma da un argomento da scelto con i professori”, spiega, “L’esame rappresenta la conclusione di un percorso. Per questo i crediti prima della pandemia erano 40, poi c’erano gli altri 60 legati alle prove. Ora deve essere valorizzato il percorso di studi di più: quel 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 la prova. Questo sarà un giusto riconoscimento all’impegno”.La ministra ha affermato di essere al lavoro con il Comitato di esperti per assicurare la ripresa a settembre: “A settembre a ...