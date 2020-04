Gears Tactics su Steam è un successo ed è tra i giochi più venduti nonostante sia gratis sul Game Pass (Di martedì 28 aprile 2020) Gears Tactics è un gioco di strategia sulla falsariga di XCOM e a partire da oggi è disponibile su PC, mentre entro la fine dell'anno arriverà su Xbox One e, con molta probabilità, anche su Xbox Series X a seconda della data di rilascio.Il gioco sarà disponibile "gratuitamente" come parte dell'abbonamento ad Xbox Game Pass Ultimate su PC, ma sembra che anche molte persone preferiscano acquistarlo. In questo momento infatti, è il gioco più popolare su Steam. Mentre questa può essere vista come una grande notizia per The Coalition, non è una grande notizia per Xbox Game Pass. Anche ora, i giocatori preferiscono acquistare un titolo su Steam anziché scaricarlo gratuitamente tramite Microsoft Store utilizzando Xbox Game Pass.Ciononostante, il fatto che un gioco uscito da pochissime ora sia già al primo posto dei ... Leggi su eurogamer Gears Tactics - nonostante sia uscito oggi - è già uno dei giochi più venduti su Steam

Gears Tactics - recensione

Gears Tactics era nato come strategico 'da tavolo' prima di entrare in sviluppo (Di martedì 28 aprile 2020)è un gioco di strategia sulla falsariga di XCOM e a partire da oggi è disponibile su PC, mentre entro la fine dell'anno arriverà su Xbox One e, con molta probabilità, anche su Xbox Series X a seconda della data di rilascio.Il gioco sarà disponibile "gratuitamente" come parte dell'abbonamento ad Xbox Game Pass Ultimate su PC, ma sembra che anche molte persone preferiscano acquistarlo. In questo momento infatti, è il gioco più popolare su. Mentre questa può essere vista come una grande notizia per The Coalition, non è una grande notizia per Xbox Game Pass. Anche ora, i giocatori preferiscono acquistare un titolo suanziché scaricarlo gratuitamente tramite Microsoft Store utilizzando Xbox Game Pass.Cio, il fatto che un gioco uscito da pochissime ora sia già al primo posto dei ...

XboxItalia : L'unico modo degno di festeggiare il lancio di #GearsTactics, è installarlo immediatamente sul tuo PC ??… - zazoomblog : Gears Tactics nonostante sia uscito oggi è già uno dei giochi più venduti su Steam - #Gears #Tactics #nonostante… - Eurogamer_it : Nonostante sia uscito solo oggi, #GearsTactics è già uno dei giochi più venduti su #Steam. - GamingTalker : Gears Tactics arriva su Xbox One a fine anno, e potrebbe essere uno dei giochi di lancio di Xbox Series X… - GiocareOra : Come potenziare armi e armature in Gears Tactics -