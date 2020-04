Finalmente sposi: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 (Di martedì 28 aprile 2020) Finalmente sposi: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 Questa sera, martedì 28 aprile 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda Finalmente sposi, film del 2018 per la regia di Lello Arena con protagonisti Enzo Iuppariello e Monica Lima. Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming. Finalmente sposi film: trama Lei è parrucchiera, specializzata in shatush, lui fa il cassiere ed allena una squadretta di calcio. Dopo il matrimonio, perso anche il posto di lavoro, per ripianare i debiti, i due partono per la Germania. cast Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati: Enzo Iuppariello – Enzo Monica Lima – Monica Sergio Friscia Ciro Ceruti Paolo Caiazzo Nunzia Schiano Paco De Rosa Anna Piccolo – Greta Antonio Pantaleo ... Leggi su tpi Stasera in tv film – Finalmente sposi : trama - trailer e cast del film - oggi 28 aprile

Finalmente sposi - un film con gli Arteteca diretto da Lello Arena

Finalmente sposi oggi 28 aprile su Rai2 : orario - cast - trama del film in prima visione (Di martedì 28 aprile 2020)delsu Rai 2 Questa sera, martedì 28 aprile 2020, in prima serata su Rai 2 va in ondadel 2018 per la regia di Lello Arena con protagonisti Enzo Iuppariello e Monica Lima. Ma vediamo tutti i dettagli sul: la, il, ile dove vederlo in tv e inLei è parrucchiera, specializzata in shatush, lui fa il cassiere ed allena una squadretta di calcio. Dopo il matrimonio, perso anche il posto di lavoro, per ripianare i debiti, i due partono per la Germania.Qui di seguito ildel, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati: Enzo Iuppariello – Enzo Monica Lima – Monica Sergio Friscia Ciro Ceruti Paolo Caiazzo Nunzia Schiano Paco De Rosa Anna Piccolo – Greta Antonio Pantaleo ...

CeccarelliL_ : Stasera in TV: ” “Finalmente sposi”, la comicità in prima visione su Rai2?. Regia di Lello Arena, protagonisti gli … - bnotizie : Finalmente sposi, un film con gli Arteteca diretto da Lello Arena - MontiFrancy82 : Martedì 28 aprile, alle 21.20 su Rai 2, in prima visione il film “Finalmente sposi”, con protagonista il duo comico… - bnotizie : Finalmente sposi, un film con gli Arteteca diretto da Lello Arena - zazoomblog : Finalmente sposi un film con gli Arteteca diretto da Lello Arena - #Finalmente #sposi #Arteteca #diretto -