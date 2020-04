DI Cola | primi 260 licenziamenti Rti Multiservizi | sospenderli o sciopero

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 aprile 2020) Roma – Niente piu’ raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti da negozi e uffici di Roma affidata a ditte esterne. Quella che due anni fa sembrava una colonna del piano di Ama e Roma Capitale per fare decollare la differenziata nella Capitale viene meno. La municipalizzata dei rifiuti ha deciso di reinternalizzare il servizio per “la conseguente minore disponibilita’ di risorse per garantire la copertura economica del servizio” in ragione “della paventata ipotesi di una consistente riduzione della tariffa rifiuti”, si legge in una lettera dell’amministratore unico, Stefano Zaghis, che l’agenzia Dire ha potuto visionare. La conseguenza di questa scelta, in combinato disposto con la decisione del Rti capeggiato da Roma(e’ composto anche da Sea e Isam) di uscire da 4 dei 5 lotti dell’appalto und che si era ...