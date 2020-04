Coronavirus, la Puglia anticipa i tempi: dal 29 via libera al cibo da asporto in bar e ristoranti, cimiteri aperti e ok alla pesca amatoriale (Di martedì 28 aprile 2020) La Puglia anticipa un po’ i tempi, sulla scorta di dati epidemiologici positivi ormai da qualche giorno. Così, quello che in buona parte del territorio nazionale sarà realtà dal 4 maggio, da Lesina a Santa Maria di Leuca è possibile a partire da martedì 29 aprile. L’ordinanza firmata dal governatore Michele Emiliano è stata condivisa in una lunga riunione con il comitato dei sindaci Anci Puglia, alla presenza del professor Pier Luigi Lopalco, responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione, e spalanca le porte a una serie di novità. Da martedì 29 aprile sono consentite l’attività di asporto per ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie con l’obbligo di rispettare la distanza di un metro e la toelettatura degli animali “purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la Puglia riparte : dal 4 maggio riaprono i cimiteri - OK a spostamenti nelle seconde case e alla pesca [DETTAGLI]

