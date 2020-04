Calciomercato, suggestioni in attacco per Inter e Juve. Difensore e centrocampista al Toro, attaccante al Verona (Di martedì 28 aprile 2020) Giornata pazza sul fronte Calciomercato, tante notizie legate alle squadre del campionato di Serie A che possono essere considerate a sorpresa. L’emergenza Coronavirus non ha frenato le dirigenze che sono pronte ad operare per anticipare i tempi, ecco tutte le trattative nel dettaglio. Inter – Una nuova suggestione e che fa impazzire i tifosi dell’Inter. La spalla ideale di Lautaro Martinez potrebbe essere Cavani. Il Matador si è proposto al club nerazzurro e vorrebbe tornare in Italia. Antonio Conte sarebbe entusiasta del colpo, l’ostacolo potrebbe essere l’ingaggio, ma con un sacrificio da entrambi le parti l’affare sembra destinato ad andare in porto. ROMA – Attivissimo il club giallorosso che prepara una mini-rivoluzione. Il sogno continua ad essere Gotze, altre soluzioni sono Lukas Klostermann, calciatore tedesco, Difensore del ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 aprile 2020) Giornata pazza sul fronte, tante notizie legate alle squadre del campionato di Serie A che possono essere considerate a sorpresa. L’emergenza Coronavirus non ha frenato le dirigenze che sono pronte ad operare per anticipare i tempi, ecco tutte le trattative nel dettaglio.– Una nuova suggestione e che fa impazzire i tifosi dell’. La spalla ideale di Lautaro Martinez potrebbe essere Cavani. Il Matador si è proposto al club nerazzurro e vorrebbe tornare in Italia. Antonio Conte sarebbe entusiasta del colpo, l’ostacolo potrebbe essere l’ingaggio, ma con un sacrificio da entrambi le parti l’affare sembra destinato ad andare in porto. ROMA – Attivissimo il club giallorosso che prepara una mini-rivoluzione. Il sogno continua ad essere Gotze, altre soluzioni sono Lukas Klostermann, calciatore tedesco,del ...

CalcioWeb : #Calciomercato, suggestioni in attacco per Inter e Juve. Difensore e centrocampista al Toro, attaccante al Verona - - sportli26181512 : Un altro Berisha per la Sampdoria?: Primi nomi, prime suggestioni di mercato e primi obiettivi in casa...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato suggestioni Calciomercato, suggestioni in attacco per Inter e Juve. Difensore e centrocampista al Toro, attaccante al ... CalcioWeb Mercato Inter, suggestione Salah

Suggestione Salah per l'Inter: secondo indiscrezioni riportate da 7Gold, l'attaccante egiziano potrebbe lasciare il Liverpool nella prossima finestra di mercato. I Reds puntano a fare un ulteriore sal ...

Coronavirus: La Romagna che dona, nuova asta online di beneficenza

Sono tanti gli artisti romagnoli che hanno aderito a La Romagna che Dona, nuova asta online di raccolta fondi organizzata da due realtà locali, Rippotai e Nuova Comunicazione - Gruppo Novacom che hann ...

Suggestione Salah per l'Inter: secondo indiscrezioni riportate da 7Gold, l'attaccante egiziano potrebbe lasciare il Liverpool nella prossima finestra di mercato. I Reds puntano a fare un ulteriore sal ...Sono tanti gli artisti romagnoli che hanno aderito a La Romagna che Dona, nuova asta online di raccolta fondi organizzata da due realtà locali, Rippotai e Nuova Comunicazione - Gruppo Novacom che hann ...