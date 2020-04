Coronavirus | dal 4 maggio riaprono i parchi | dal 1° giugno ristoranti | bar e parrucchieri

Agenzia_Ansa : #Coronavirus - La fase 2, Conte: 'Ora la convivenza con il virus. Distanza o la curva risale'. 'Dal 4 maggio riapre… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Abbott vince il bando, dal 4 maggio via ai test sierologici. Da effettuare su un campione della popol… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: 'Le scuole riapriranno a settembre, dal 4 maggio più spostamenti ma non sarà un 'liberi tutti''… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: ?? #Conte in diretta tv annuncia la #fase2 ma è solo una continuazione del #lockdown. Il #governo non ha una strategia e… - AgenziaVISTA : #Coronavirus #Covid19 Conte: dal 4 maggio consentite visite mirate a parenti stretti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dal Coronavirus, dal 4 maggio si riapre: visite ai familiari ma con mascherina, resta l'autocertificazione Il Messaggero Coronavirus Covid-19: mons. Piemontese (Terni), “constatiamo la fine di uno sviluppo basato solo su una dimensione orizzontale”

"Quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo è una Pasqua senza la presenza fisica del Popolo di Dio, sottolineata dalle note del dolore, sofferenza, malattia, morte. La paura per il contagio e la pre ...

Sestriere, bollettino settimanale Covid 19. Si guarda alla Fase 2 e alla ripresa delle attività

Il bollettino Covid-19 relativo al Comune di Sestriere continua ad evolversi in maniera ottimale Il bollettino Covid-19 relativo al Comune di Sestriere continua ad evolversi in maniera ottimale. Infat ...

"Quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo è una Pasqua senza la presenza fisica del Popolo di Dio, sottolineata dalle note del dolore, sofferenza, malattia, morte. La paura per il contagio e la pre ...Il bollettino Covid-19 relativo al Comune di Sestriere continua ad evolversi in maniera ottimale Il bollettino Covid-19 relativo al Comune di Sestriere continua ad evolversi in maniera ottimale. Infat ...