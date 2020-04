Bianca Guaccero a Detto Fatto smentisce: “Non ho avuto nessun incidente” (Di lunedì 27 aprile 2020) Detto Fatto, Bianca Guaccero chiarisce: “Non ho avuto nessun incidente ma solo un taglietto al dito” Pronto Detto Fatto è la diretta su instagram che il lunedì, mercoledì e venerdì viene trasmessa sul profilo di Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero e in cui partecipano tutti i tutor da Carla Gozzi a Gianpaolo Gambi, da Elisa D’Ospina a Jonathan Kashanian. Durante la rubrica di quest’ultimo, oggi 27 aprile, la conduttrice pugliese è ritornata a parlare di un suo presunto incidente alla mano avvenuto anni fa e ripreso ultimamente dai giornali smentendolo: “Ho letto alcuni titoli su un mio presunto incidente. Ho aperto e mi sono accorta che sono andati a riesumare una notizia di due anni fa. Non ho tagliato la mano, mi sono fatta male al dito e mi hanno dato due punti” Insomma nuovamente Bianca Guaccero è ... Leggi su lanostratv Bianca Guaccero e quell’incidente l’ha mandata al pronto soccorso

Bianca Guaccero e Jonathan - appello a Detto Fatto : “Non è una cosa bella”

Cristina Parodi subentra a Bianca Guaccero | Novità per la conduttrice (Di lunedì 27 aprile 2020)chiarisce: “Non hoincidente ma solo un taglietto al dito” Prontoè la diretta su instagram che il lunedì, mercoledì e venerdì viene trasmessa sul profilo di, condotto dae in cui partecipano tutti i tutor da Carla Gozzi a Gianpaolo Gambi, da Elisa D’Ospina a Jonathan Kashanian. Durante la rubrica di quest’ultimo, oggi 27 aprile, la conduttrice pugliese è ritornata a parlare di un suo presunto incidente alla mano avvenuto anni fa e ripreso ultimamente dai giornali smentendolo: “Ho letto alcuni titoli su un mio presunto incidente. Ho aperto e mi sono accorta che sono andati a riesumare una notizia di due anni fa. Non ho tagliato la mano, mi sono fatta male al dito e mi hanno dato due punti” Insomma nuovamenteè ...

Dansai75 : RT @DettoFattoRai2: ?? A #prontodettofatto le ultime dichiarazioni di @CdGherardesca ?? 'Adoro Enzo Miccio. Mi rivedrete presto in Tv.' @bian… - Caustica_mente : Levare #DettoFatto con la bravissima Bianca Guaccero secondo me é giá clamoroso errore, affidare poi quella fascia… - FelicianiElio : @ChiaraDiego2 Ti porto l’esempio di Bianca Guaccero, quando è uscita fuori era il panico, ora che le si può fare un… - imbucatospecial : #gossip #BiancaGuaccero e #JonathanKashanian appello a #DettoFatto #ProntoDettoFatto 'Non è una cosa bella' - MaddalenaMT : @DettoFattoRai2 @venuta_paolo @TittyFlavia @JoSquillo_ @JonathanKash, sarà quel modello che hai cercato di far fida… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero Bianca Guaccero a Detto Fatto smentisce: “Non ho avuto nessun incidente” LaNostraTv Bianca Guaccero a Detto Fatto smentisce: “Non ho avuto nessun incidente”

Detto Fatto, Bianca Guaccero chiarisce: "Non ho avuto nessun incidente ma solo un taglietto al dito" Pronto Detto Fatto è la diretta su instagram che il ...

Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport Viaggi Salute

Da www.dilei.it FABIO FAZIO Fabio Fazio è pronto a lasciare la Rai e potrebbe essere sostituito da Massimo Giletti. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi, il conduttore sarebbe a ...

Detto Fatto, Bianca Guaccero chiarisce: "Non ho avuto nessun incidente ma solo un taglietto al dito" Pronto Detto Fatto è la diretta su instagram che il ...Da www.dilei.it FABIO FAZIO Fabio Fazio è pronto a lasciare la Rai e potrebbe essere sostituito da Massimo Giletti. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi, il conduttore sarebbe a ...