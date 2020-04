Non è L'Arena, Vittorio Feltri sui "meridionali inferiori" e Libero non venduto al Sud (Di domenica 26 aprile 2020) Dopo un abbondante primo segmento dedicato alle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte relative alla fase 2, Non è L'Arena è tornata sulle pesanti dichiarazioni del direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri a Fuori dal Coro di Mario Giordano, intervistando il diretto interessato.Il giornalista bergamasco ha dichiarato a Carlo Marsili: "La gente non riflette, conosco tanti c.... anche nella bergamasca, so benissimo che non si possono valutare le persone dal punto di vista morale e culturale. Quando ho detto 'meridionali inferiori' qualcuno ha pensato che avessi fatto dei test, cosa che non fa nessuno, tantomeno io, mi riferivo alla portata economica, che è inferiore a quella del Nord". Feltri ha proseguito, tornando anche sui 'parcheggiatori abusivi di Napoli': "Per quale motivo dovrei andare a Napoli? Io lavoro qui. Non ci sono forse i ... Leggi su blogo "Non è scontato che il campionato riprenda" - dice Spadafora

Feltri : "Strutture mediche del Sud inferiori! Io che ci vado a fare a Napoli - perchè non ci sono i parcheggiatori abusivi?"

