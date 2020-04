Locatelli (presidente CSS): «Niente persone in spiaggia? Non sarei così drastico» (Di domenica 26 aprile 2020) Locatelli, presidente del Centro Superiore di Sanità, parla della possibilità che quest’estate si vada in spiaggia Il presidente del Centro Superiore di Sanità Franco Locatelli, è intervenuto nel corso del programma “Mezz’ora in più” su Rai 3. Il medico ha parlato della possibilità che la prossima estate gli italiani possano andare in spiaggia, ritenendo di non poterla scartare a prescindere. «Niente persone in spiaggia quest’estate? Io non sarei così drastico su questo» ha dichiarato il medico. Tutto, dunque, dipenderà dall’evoluzione del Coronavirus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Chi è Franco Locatelli - il presidente del Consiglio Superiore di Sanità (Di domenica 26 aprile 2020)del Centro Superiore di Sanità, parla della possibilità che quest’estate si vada inIldel Centro Superiore di Sanità Franco, è intervenuto nel corso del programma “Mezz’ora in più” su Rai 3. Il medico ha parlato della possibilità che la prossima estate gli italiani possano andare in, ritenendo di non poterla scartare a prescindere. «inquest’estate? Io noncosìsu questo» ha dichiarato il medico. Tutto, dunque, dipenderà dall’evoluzione del Coronavirus. Leggi su Calcionews24.com

